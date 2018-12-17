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Facebook заблокировала страницу сына премьер-министра Израиля

Политика

Яир Нетаньяху предложил всем мусульманам убраться из его страны

Иерусалим, 17 декабря 2018, 09:20 — REGNUM  Социальная сеть Facebook заблокировала страницу сына премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Яира Нетаньяху, передает немецкий канал n-tv 17 декабря.

13 декабря 27-летний Нетаньяху прокомментировал на своей странице в Facebook убийство двух солдат армии Израиля. Он написал, что есть только два варианта решения проблемы в стране.

«Либо все евреи покидают Израиль, либо все мусульмане. Я предпочитаю второй вариант», — написал сын премьер-министра.

Администрация социальной сети удалила запись и заблокировала страницу Нетаньяху на сутки. Яир Нетаньяху в ответ в Twitter обвинил Facebook в установлении «диктатуры».

Это уже не первый случай скандального поведения со стороны сына главы правительства Израиля. Например, в мае этого года он опубликовал в сети оскорбительный фотомонтаж с флагом Турции, обвинив ее в геноциде армян и захвате христианских земель.

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