«Стена Трампа» может блокировать работу правительства США

Вашингтон, , 08:27 — REGNUM Деятельность правительства Соединенных Штатов может быть приостановлена из-за разногласий в конгрессе по финансированию строительства стены на границе с Мексикой. Об этом пишет 16 декабря газета The Washington Post.

По сведениям издания, администрация США и ряд федеральных ведомств уже ведут подготовку к приостановке работы правительства, которая может начаться 22 декабря и будет продолжаться несколько дней или даже дольше. Отмечается, что президент США Дональд Трамп и республиканцы настаивают на выделение на строительство $5 млрд, демократы предлагают удовлетвориться гораздо более скромной суммой в $1,3 млрд.

Указанный «камень преткновения» не позволил своевременно принять бюджет страны на 2019 финансовый год, начавшийся в США еще 1 октября.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп фактически отказался от расширения американского присутствия в Арктике из-за намерения построить стену на границе с Мексикой.

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