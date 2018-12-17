Глава ООН по гуманитарным вопросам призвал к перемирию в Йемене

Сана, , 08:27 — REGNUM Заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок призвал к немедленному прекращению огня в йеменском городе Ходейда, сообщает 17 декабря Al Jazeera.

Заявление было сделано после достигнутого прогресса на переговорах по урегулированию конфликта в Йемене, которые проходят в Швеции.

«У нас есть хорошие новости из Швеции: стороны договорились о шагах по деэскалации насилия. Однако граждане Йемена, с которыми я разговаривал, пока не чувствуют этого на себе», — подчеркнул Лоукок, призвав к немедленному перемирию.

Напомним, гражданская война в Йемене продолжается с 2014 года. В 2015 году в конфликт вмешалась арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, что привело к эскалации насилия.

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