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Порошенко ответил на вопрос об участии в выборах-2019

Политика

31 марта 2019 г. на Украине пройдут выборы президента

Порошенко ответил на вопрос об участии в выборах-2019
Иван Шилов © ИА REGNUM
Пётр Порошенко

Киев, 16 декабря 2018, 23:26 — REGNUM  Действующий глава Украины Пётр Порошенко пока не готов объявлять о том, планирует ли он принимать участие в президентских выборах-2019. Об этом, как передает телеканал «112 Украина», сообщил сам глава государства на пресс-конференции в Киеве.

«Сейчас не готов (объявлять)! — заявил Порошенко. — Потому что у нас нет избирательной кампании».

Как ранее передавало ИА REGNUM, 31 марта 2019 г. на Украине пройдут выборы президента.

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Парламентские и президентские выборы на Украине — 2019
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