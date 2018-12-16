Порошенко ответил на вопрос об участии в выборах-2019

Киев, , 23:26 — REGNUM Действующий глава Украины Пётр Порошенко пока не готов объявлять о том, планирует ли он принимать участие в президентских выборах-2019. Об этом, как передает телеканал «112 Украина», сообщил сам глава государства на пресс-конференции в Киеве.

«Сейчас не готов (объявлять)! — заявил Порошенко. — Потому что у нас нет избирательной кампании».

Как ранее передавало ИА REGNUM, 31 марта 2019 г. на Украине пройдут выборы президента.

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