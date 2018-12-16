Порошенко о своих обещаниях по Донбассу: «Мне стыдно»

Киев, , 22:21 — REGNUM Президенту Украины Петру Порошенко стыдно за озвученные ранее сроки окончания конфликта в Донбассе. Об этом, как передает телеканал «112 Украина», заявил сам глава государства во время пресс-конференции в Киеве.

«Мне стыдно, и я извинился за то, что я подал необоснованные надежды о сроках окончания войны, — заявил Порошенко. — … Это ошибка».

По его словам, он готов еще раз извиниться перед народом страны.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, война в Донбассе была развязана Киевом после госпереворота в стране в 2014 г. Тогда жители Донецкой и Луганской областей отказались подчиняться «новым властям» и отделились от государства в результате референдума. Однако Киев не признал референдум и начал военную операцию против жителей Донбасса.

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