60% голосов – за Олега Кожемяко: в Приморье обработано почти 52% бюллетеней

Владивосток, , 16:01 — REGNUM В Приморском крае обработано более 51,75% бюллетеней, выдававшихся избирателям на повторных выборах губернатора региона. Половина проголосовавших приморцев отдала предпочтение врио главы края Олегу Кожемяко — он набрал 60,4%, сообщает корреспондент ИА REGNUM на основании данных регионального избиркома.

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Депутат Госдумы РФ Андрей Андрейченко (ЛДПР) получил 25,9% голосов избирателей, депутат думы Владивостока, исполнительный директор «Тим-Групп Трейдинг» Алексей Тимченко («Партия Роста») — 5,4%, коммерческий директор АО «Курортстройсервис» Роза Чемерис («За женщин России») — 3,94%.

Как сообщало ИА REGNUM, голосование 16 декабря за кандидатов в губернаторы региона — повторное: первая попытка избрать главу Приморья 9 сентября закончилась вторым туром, результаты которого были отменены. Федеральный избирком тогда пришёл к выводу, что при подсчёте голосов имели место нарушения. Итогом стало то, что назначенный президентом РФ врио главы региона Андрей Тарасенко покинул свой пост, на его место был назначен глава Сахалина Олег Кожемяко.