Результаты подсчёта 16,9% бюллетеней в Приморье: лидирует Олег Кожемяко

Владивосток, , 14:24 — REGNUM В Приморье обработаны 16,9% бюллетеней жителей, голосовавших на повторных выборах главы края. Временно исполняющий обязанности губернатора региона Олег Кожемяко набрал 66,5% голосов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе приморского избиркома.

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Второе место с результатом 19,8% — у депутата Госдумы РФ Андрея Андрейченко (ЛДПР). Исполнительный директор «Тим-Групп Трейдинг» Алексей Тимченко («Партия Роста») и депутат думы Владивостока, коммерческий директор АО «Курортстройсервис» Роза Чемерис («За женщин России») набрали 4,33% и 4% голосов соответственно.

Как сообщало ИА REGNUM, явка на повторные выборы губернатора Приморского края на 18.00 по местному времени (11.00 по мск) составила 39,57%. Это на 10% больше, чем во втором туре выборов в сентябре.

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Напомним, сегодняшнее голосование за кандидатов в губернаторы региона — повторное: первая попытка избрать главу Приморья 9 сентября закончилась вторым туром, результаты которого были отменены. Федеральный избирком тогда пришёл к выводу, что при подсчёте голосов имели место нарушения. Итогом стало то, что назначенный президентом РФ врио главы региона Андрей Тарасенко покинул свой пост, на его место был назначен экс-глава Сахалина Олег Кожемяко.