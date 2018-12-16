ВВС судорожно ищут «руку Кремля» в протестах «желтых жилетов»

Москва, , 14:24 — REGNUM Британская государственная телерадиокомпания ВВС требует от своих сотрудников во что бы то ни стало найти доказательства вмешательства России в протесты движения «желтых жилетов» во Франции. Об этом сегодня, 16 декабря, сообщает РИА Новости со ссылкой на переписку сотрудницы ВВС с одним из корреспондентов, который освещает уличные протесты в Париже.

Судя по переписке, редакция «Русской службы ВВС» пытается выдать какой-нибудь фейковый материал о якобы вмешательстве России в протесты «желтых жилетов» во Франции.

Сотрудница редакции пытается узнать у стрингера, участвует ли в акциях протеста кто-нибудь, кто хоть как-то связана с Россией. Корреспондентка ответила ей, что не видела на митингах «желтых жилетов» ни одного российского гражданина.

Этот ответ сотрудницу ВВС не удовлетворил.

«А может, какой-нибудь русский бизнес наваривается на этом сейчас хорошо?» — спросила она.

Стрингер лишь рассмеялась в ответ.

Но сотрудница ВВС не унималась, она пояснила, что ей во что бы то ни стало нужно «найти углы», чтобы доказать вмешательство Москвы, так как «редакция требует крови».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на минувшей неделе, когда стало понятно, что те меры, которые предложило французское правительство для успокоения протестующих «желтых жилетов» недостаточны, был осуществлен вброс о том, что якобы Россия каким-то образом причастна к этим протестам.

После этого уже министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что Генеральный секретариат по обороне и национальной безопасности Пятой республики (SGDSN) во всю ведет расследование относительно причастности России к протестам «желтых жилетов».