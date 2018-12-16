Германские СМИ: Обама ошибся, назвав Россию «региональной державой»

Берлин, , 09:39 — REGNUM Немецкие СМИ с сожалением констатируют, что слова бывшего президента США Барака Обамы о том, что Российская Федерация является «региональной державой», были опровергнуты. Об этом накануне, 15 декабря, пишет газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Издание ссылается на результаты исследования, проведенного американским аналитическим центром Pew Research Center. Согласно этому исследованию, за последние годы влияние России на международной арене неуклонно росло.

В мае 2018 года Pew Research Center провел опрос в 25 странах мира на тему влияния России на международной арене.

Оказалось, что 42% респондентов согласились с тем, что Россия существенно увеличила свое влияние на международной арене по сравнению с предыдущими десятилетиями.

28% опрошенных не заметили никаких изменений.

Только 19% считают, что влияние России в мире ослабевает.

При этом сильнее всего рост влияния Москвы отметили в Европе, Северной Америке и на Ближнем Востоке — в тех странах, которые непосредственно взаимодействуют с Россией. Больше всего в росте влияния России на международной арене уверены в Израиле и Греции — там об этом заявили 65% респондентов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте 2014 года Барак Обама, который тогда был президентом США, на саммите по ядерной безопасности в Гааге заявил, что Россия совершенно не является «первой угрозой национальной безопасности США». Также Обама назвал Россию «региональной державой». Уже тогда слова Обамы многие подвергли сомнению. Позже он и сам признал, что недооценил вес России в международной политике.