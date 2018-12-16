Движение «Голос» выпустило заявление по выборам в Приморье

Владивосток, , 06:10 — REGNUM С официальным заявлением о ситуации с членами комиссий, имеющих право совещательного голоса (ПСГ) от штаба кандидата Олега Кожемяко, выступило движение «Голос». Заявление опубликовано на странице «Голос Приморье» в соцсети Facebook.

Отмечается, что движение запросило направления на 23 человека и получило их от штаба Кожемяко. Из-за технических накладок в комиссии был введен 21 член с ПСГ, по двум ПСГ получились двойные направления.

«Этот вопрос чисто технический, решается в оперативном режиме и нам гарантировали замены участков», — отмечает в сообщении координатор краевого «Голоса» Андрей Гусев.

Из комиссии 529 по заявлению Кожемяко был отозван один человек, так как он попытался работать и на участке 528, не имея на то полномочий. Движение со своей стороны вынесло замечание по этому поводу и предупредило о недопустимости в дальнейшем работы на соседних участках.

«Все остальные сообщения в СМИ или соцсетях, которые расходятся с официальным заявлением приморского отделения «Голос», являются недостоверными», — подчеркнул Гусев.

Он добавил, что считает справедливым вынесение предупреждения, однако не оспаривает решение об удалении.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 декабря в Приморье проходят повторные выборы губернатора края. На этот пост претендуют четыре кандидата: Андрей Андрейченко (ЛДПР), самовыдвиженец Олег Кожемяко, Алексей Тимченко (Партия роста) и Роза Чемерис («За женщин России»).