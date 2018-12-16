США и ЕС продолжат вместе давить на Россию

Вашингтон, , 05:15 — REGNUM США приветствуют решение Евросовета о продлении антироссийских санкций, отметил представитель госдепа Соединенных Штатов Роберт Палладино в своем официальном заявлении.

«Соединенные Штаты приветствуют решение ЕС и его членов заставить Россию нести ответственность за их агрессию против Украины. Резолюция Европарламента от 12 декабря показывает важную роль Украины в энергоснабжении Европы и осуждает продвигаемое Кремлём строительство газопровода «Северный поток — 2», — заявил он.

Палладино подчеркнул, что считает Россию ответственной за украинскую провокацию в Керченском проливе. Он добавил, что США и ЕС продолжат совместно выступать против «кремлёвской агрессии»

Как сообщало ИА REGNUM, Палладино также призвал Германию отказаться от участия в проекте строительства газопровода «Северный поток — 2». По его словам, Берлин должна прислушаться к своим «соседям» по ЕС.

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