Воскресенье, 16 Декабря 2018 года
06:04:34 МСК

США и ЕС продолжат вместе давить на Россию

Политика

Ради безопасности Украины

США и ЕС продолжат вместе давить на Россию
Лев Бродаты. Джентльмены! Европа в опасности! С Востока ей грозит мир!

Вашингтон, 16 декабря 2018, 05:15 — REGNUM  США приветствуют решение Евросовета о продлении антироссийских санкций, отметил представитель госдепа Соединенных Штатов Роберт Палладино в своем официальном заявлении.

«Соединенные Штаты приветствуют решение ЕС и его членов заставить Россию нести ответственность за их агрессию против Украины. Резолюция Европарламента от 12 декабря показывает важную роль Украины в энергоснабжении Европы и осуждает продвигаемое Кремлём строительство газопровода «Северный поток — 2», — заявил он.

Палладино подчеркнул, что считает Россию ответственной за украинскую провокацию в Керченском проливе. Он добавил, что США и ЕС продолжат совместно выступать против «кремлёвской агрессии»

Как сообщало ИА REGNUM, Палладино также призвал Германию отказаться от участия в проекте строительства газопровода «Северный поток — 2». По его словам, Берлин должна прислушаться к своим «соседям» по ЕС.

Читайте ранее в этом сюжете: США совестят Германию «безопасностью соседей» ради остановки Nord Stream 2

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Провокация ВМС Украины в Керченском проливе и ее последствия
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить