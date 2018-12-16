Посольство РФ прокомментировало рассказ британских полицейских про Скрипаля

Лондон, , 01:54 — REGNUM Публикация рассказа двух полицейских об оказании первой помощи Сергею Скрипалю и его дочери Юлии в газете The Guardian не несет в себе никакой новой информации, которая могла бы прояснить инцидент в Солсбери, заявила пресс-служба посольства России в Лондоне.

По мнению дипломатов, задача выяснить, что же на самом деле произошло в Солсбери в марте, и не стоит перед британским правительством.

«Данный материал является продолжением серии попыток нынешних британских властей заполнить информационный вакуум вокруг всей этой «темной» истории со Скрипалями, а также отвлечь внимание общественности от ситуации с «брекзитом», — подчеркнули в диппредставительстве.

В российском посольстве в очередной раз заявили, что Великобритания так и не предоставила никакой информации относительно судьбы Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, а также каких-либо данных о состоянии их здоровья.

«Пора бы официальному Лондону, наконец, публично представить хотя бы промежуточные итоги расследования инцидента, основанные на достоверных фактах», — заключили дипломаты.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 декабря газета The Guardian опубликовала рассказ двух полицейских из города Солсбери — Алекса Коллинса и Трейси Холлоуэй — об оказании первой помощи экс-офицеру ГРУ Сергею Скрипалю и его дочери Юлии в день якобы отравления боевым химическим веществом. Они заявили, что обнаружили Скрипаля сидящим на скамейке и глядевшим в одну точку. Сначала они решили, что мужчина находится в наркотическом опьянении.

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