Петербургский суд продлил задержание псковского вице-губернатора

Санкт-Петербург, 15 декабря 2018, 20:28 — REGNUM Срок задержания вице-губернатора Псковской области Александра Кузнецова, задержанного по делу о крупной взятке, продлен на 72 часа. Такое решение принял 15 декабря Приморский районный суд Санкт-Петербурга, куда был доставлен чиновник.
Кузнецов обвиняется в получении взятки в особо крупном размере, ему грозит от 8 до 15 лет лишения свободы и штраф в размере 70-кратном сумме взятки (часть 6 статьи 290 УК РФ).
«Срок дан стороне защиты для возможности предоставления доказательств необоснованности содержания под стражей», — сообщила 15 декабря Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
По данным следствия, в 2011 году супруга Кузнецова заключила со строительной компанией договор купли-продажи жилого дома, за который должна была выплатить 6 млн 350 тыс. рублей. В 2011—2012 году она заплатила только 5 млн рублей.
По версии следствия, когда исполнительный директор строительной компании запросил полной оплаты работ, Кузнецов потребовал от коммерсанта взятку в виде услуг имущественного характера — а именно, освобождения его супруги от обязательств по выплате оставшейся части платежей по договору.
Взамен Кузнецов предложил директору, используя свои должностные полномочия, способствовать в заключении выгодных контрактов при осуществлении государственных и муниципальных закупок и общее покровительство, считает следствие. Предприниматель согласился.
По версии следствия, чиновник, используя свои должностные полномочия, в 2013 году обеспечил победу компании в открытом аукционе на госконтракт по строительству лечебного корпуса Струго-Красненской районной больницы на сумму более 40,5 млн рублей.
Александр Кузнецов был задержан 14 декабря текущего года. По месту жительства и работы чиновника проведены обыски. В кабинете Кузнецова изъяты предметы и документы, имеющие значение для следствия, в том числе ID-карта на его имя, выданная эстонскими властями, являющаяся удостоверением личности и подтверждающая право проживания в Эстонской Республике.
Сегодня, 15 декабря, вице-губернатору Псковской области предъявлено обвинение. Кузнецов свою вину не признаёт.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Александр Кузнецов на посту вице-губернатора Псковской области курирует сферы ЖКХ, дорожного строительства, вопросы транспорта и связи, тарифообразования.
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявил, что региональная исполнительная власть работает в тесном взаимодействии с правоохранительными органами.
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