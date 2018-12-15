Петербургский суд продлил задержание псковского вице-губернатора

Санкт-Петербург, , 20:28 — REGNUM Срок задержания вице-губернатора Псковской области Александра Кузнецова, задержанного по делу о крупной взятке, продлен на 72 часа. Такое решение принял 15 декабря Приморский районный суд Санкт-Петербурга, куда был доставлен чиновник.

Кузнецов обвиняется в получении взятки в особо крупном размере, ему грозит от 8 до 15 лет лишения свободы и штраф в размере 70-кратном сумме взятки (часть 6 статьи 290 УК РФ).

«Срок дан стороне защиты для возможности предоставления доказательств необоснованности содержания под стражей», — сообщила 15 декабря Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

По данным следствия, в 2011 году супруга Кузнецова заключила со строительной компанией договор купли-продажи жилого дома, за который должна была выплатить 6 млн 350 тыс. рублей. В 2011—2012 году она заплатила только 5 млн рублей.

По версии следствия, когда исполнительный директор строительной компании запросил полной оплаты работ, Кузнецов потребовал от коммерсанта взятку в виде услуг имущественного характера — а именно, освобождения его супруги от обязательств по выплате оставшейся части платежей по договору.

Взамен Кузнецов предложил директору, используя свои должностные полномочия, способствовать в заключении выгодных контрактов при осуществлении государственных и муниципальных закупок и общее покровительство, считает следствие. Предприниматель согласился.

По версии следствия, чиновник, используя свои должностные полномочия, в 2013 году обеспечил победу компании в открытом аукционе на госконтракт по строительству лечебного корпуса Струго-Красненской районной больницы на сумму более 40,5 млн рублей.

Александр Кузнецов был задержан 14 декабря текущего года. По месту жительства и работы чиновника проведены обыски. В кабинете Кузнецова изъяты предметы и документы, имеющие значение для следствия, в том числе ID-карта на его имя, выданная эстонскими властями, являющаяся удостоверением личности и подтверждающая право проживания в Эстонской Республике.

Сегодня, 15 декабря, вице-губернатору Псковской области предъявлено обвинение. Кузнецов свою вину не признаёт.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Александр Кузнецов на посту вице-губернатора Псковской области курирует сферы ЖКХ, дорожного строительства, вопросы транспорта и связи, тарифообразования.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявил, что региональная исполнительная власть работает в тесном взаимодействии с правоохранительными органами.

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