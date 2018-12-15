Президент Афганистана Гани: решения по миру будут согласовываться с народом

Герат, Афганистан, , 19:45 — REGNUM Президент Исламской Республики Афганистан Ашраф Гани заявил, что все решения по мирному процессу не будут приниматься без участия афганского народа.

По сообщению афганского новостного издания «Khaama Press», данное заявление было сделано главой государства во время его выступления перед жителями провинции Герат (столица провинции — г. Герат).

Ашраф Гани сказал, что все решения по мирному соглашению с движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) должны быть одобрены парламентом и народом Афганистана.

Президент Афганистана также сказал, что правительство не готово идти на какие-либо уступки движению «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по вопросам, касающимся прав афганских женщин, так как равенство все граждан страны является одним из достижений демократического процесса.

Глава государства добавил, что обязанность правительства — защищать право граждан выражать мнение посредством голосования, поэтому руководство страны сделает все необходимое для создания надлежащих условий для проведения выборов.