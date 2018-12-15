Суд ЮАР определит, должен ли Зума возместить миллион долларов государству

Кейптаун, , 20:02 — REGNUM Верховный суд ЮАР в Претории вскоре примет решение, обязан ли бывший президент республики Джейкоб Зума возместить 15,3 миллиона рандов (более миллиона долларов), которые государство потратило на судебные издержки по его защите от многочисленных обвинений о несоответствии его деятельность должности президента, сообщает новостной портал «Maroela Media». Данные издержки берут начало еще в 2006 году, когда в отношении президента завели уголовное дело.

Демократический Альянс подал в суд заявление с требованием того, чтобы Зума возместил средства. Вскоре к альянсу присоединилась и другая политическая партия — Борцы за Экономическую Свободу.

Кроме того, оппозиция утверждает, что уголовное дело против Зумы не соответствует критериям, при которых государство обязано оказывать ему правовую помощь в суде.

В соответствии с предыдущим соглашением государство продолжает оплачивать судебные издержки Зумы до тех пор, пока суд не примет иное решение.