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Путин о запретах рэп-концертов: путь «хватать и не пущать» бесперспективен

Политика

Такой метод, скорее всего, приведет к обратному эффекту

Путин о запретах рэп-концертов: путь «хватать и не пущать» бесперспективен
Концерт

Санкт-Петербург, 15 декабря 2018, 17:59 — REGNUM  Метод «хватать и не пущать» в ситуации с запретом рэп-концертов в Российской Федерации является бесперспективным. Об этом заявил глава РФ Владимир Путин на заседании Совета по культуре и искусству в Санкт-Петербурге.

«Хватать и не пущать — самый неэффективный, самый плохой (метод), который можно себе придумать», — сказал глава государства.

По его словам, такой метод, скорее всего, приведет к обратному эффекту.

Российский лидер добавил, что связь современной поп-культуры с наркотиками беспокоит, так как этот «путь ведет к деградации».

«Если (в РФ) невозможно остановить, то нужно возглавить и соответствующим образом направлять, — сказал глава государства. — А вот как это сделать, зависит от нас».

Отметим, что внимание президента на запрет рэп-концертов в стране обратил композитор и продюсер Игорь Матвиенко.

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Культурная политика в России
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