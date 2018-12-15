Путин о запретах рэп-концертов: путь «хватать и не пущать» бесперспективен

Санкт-Петербург, , 17:59 — REGNUM Метод «хватать и не пущать» в ситуации с запретом рэп-концертов в Российской Федерации является бесперспективным. Об этом заявил глава РФ Владимир Путин на заседании Совета по культуре и искусству в Санкт-Петербурге.

«Хватать и не пущать — самый неэффективный, самый плохой (метод), который можно себе придумать», — сказал глава государства.

По его словам, такой метод, скорее всего, приведет к обратному эффекту.

Российский лидер добавил, что связь современной поп-культуры с наркотиками беспокоит, так как этот «путь ведет к деградации».

«Если (в РФ) невозможно остановить, то нужно возглавить и соответствующим образом направлять, — сказал глава государства. — А вот как это сделать, зависит от нас».

Отметим, что внимание президента на запрет рэп-концертов в стране обратил композитор и продюсер Игорь Матвиенко.