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Си Цзиньпин выступает за расширение полномочий государственного контроля

Политика

Усиление борьбы с коррупцией в КНР рассматривается важным шагом по пути строительства социализма с китайской спецификой

Си Цзиньпин выступает за расширение полномочий государственного контроля
Иван Шилов © ИА REGNUM
Си Цзиньпин

Пекин, 15 декабря 2018, 16:58 — REGNUM  В Пекине проходит очередная, 11-я партийная учеба КПК с участием членов Политбюро, посвященная реформам партийно-государственной надзорной системы, сообщает 14 декабря Синьхуа.

На форуме выступил Генеральный секретарь ЦК КПК, Председатель КНР Си Цзиньпин, который уделил особое внимание «продолжительному углублению реформ государственной надзорной системы» в целях дальнейшего продолжения борьбы с коррупцией.

В своем выступлении китайский лидер связал проверку партийной дисциплины с государственным надзором по линии Министерства контроля КНР, представив такое переплетение как «важное институциональное обеспечение легализации и нормализации антикоррупционной работы».

Следует отметить, что определенный импульс этой идее был придан еще в прошлом году, на XIX съезде КПК и состоявшихся в марте уже этого года «двух сессиях» — ВСНП и НПКСК — высших законодательного и консультативного органов КНР. В рамках принятых там решений борьба с коррупцией на уровне партийной Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины (ЦКПД) дополнилась расширением полномочий Министерства контроля КНР. Под «легализацией» борьбы с коррупцией Си Цзиньпин скорее всего понимает проведение против чиновников партийных расследований с последующей передачей дел в органы контроля для привлечения подозреваемых к уголовной ответственности.

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Политика Китая
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