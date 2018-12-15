Во Франции почти 70 тыс. полицейских будут противостоять «желтым жилетам»

Париж, , 11:00 — REGNUM Французские власти мобилизовали почти 70 тыс. силовиков для охраны правопорядка из-за возможных новых протестов «желтых жилетов». Об этом сегодня, 15 декабря, сообщает телеканал BFM со ссылкой на данные министерства внутренних дел Франции.

Напомним, что сегодня во Франции вновь должны пройти акции протеста движения «желтых жилетов». В Париж стянуты около 8 тыс. полицейских и более десятка бронемашин. Силовики уже заняли позиции возле Триумфальной арки.

Стоит отметить, что в минувшие выходные власти мобилизовали почти 90 тыс. полицейских и силовиков. Во французской столице были закрыты многие магазины, так как их владельцы опасались погромов. Сегодня большинство магазинов, которые ранее закрывались, будут открыты.

Судя по всему ожесточенность протестов несколько спадает, хотя «желтые жилеты» демонстрируют решительность продолжать массовые акции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, уличные протесты во Франции вспыхнули в середине ноября. Первоначально протестующие требовали отменить повышение акцизов на моторное топливо с 1 января 2019 года, однако их требования очень быстро перешли в политическую плоскость.

Французские власти пошли на уступки. Сперва было объявлено о моратории на повышение акцизов, а затем уже сам президент Франции Эммануэль Макрон объявил о повышении минимальной заработной платы во Франции на 100 евро с 1 января 2019 года, а также ряд других мер, в частности, отмену налогов для пенсионеров, чья пенсия менее 2 тыс. евро, а также необлагаемую налогами премию для работающих французов в конце этого года. Но «желтые жилеты» требуют уже гораздо большего.