NBS: КНДР использует новую тактику для обхода санкций ООН на поставку нефти

Вашингтон, , 08:23 — REGNUM Власти Корейской Народно-Демократической Республики сменили тактику для обхода санкций Организации Объединённых Наций на поставку нефти и нефтепродуктов в Северную Корею. Об этом накануне, 14 декабря, сообщает NBC со ссылкой на засекреченный доклад американских военных.

Утверждается, что если раньше КНДР довольно открыто перегружала нефть и нефтепродукты на свои суда в нейтральных водах недалеко от берега Корейского полуострова, что являлось нарушением режима международных санкций, то теперь Пхеньян перешёл к несколько иной тактике.

Северная Корея стала использовать небольшие суда, которые трудно заметить самолетам-разведчикам и патрульным кораблям. Кроме того, перегрузка товаров осуществляется далеко от Корейского полуострова, зачастую в территориальных водах других стран.

Американские военные констатировали, что число попыток Северной Кореи организовать нелегальные поставки нефти нисколько не сократилось, однако предпринятые США и их сателлитами меры привели к тому, что стоимость данной схемы для Пхеньяна существенно возросла.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в августе 2017 года Совет Безопасности ООН ввел санкции против КНДР из-за непрекращающихся на тот момент ядерных и баллистических испытаний. В частности был запрещен экспорт угля, железа и морепродуктов из КНДР. В сентябре 2017 года были также запрещены любые поставки нефтепродуктов в КНДР.