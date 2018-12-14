Комитет Госдумы намерен взвешенно подойти к предложению автономного Рунета

Москва, , 21:28 — REGNUM Законопроект об автономности российского сегмента интернета актуален и необходим для поддержания стабильности работы национального сегмента. Как передает корреспондент ИА REGNUM 14 декабря, об этом заявил глава комитета Госдумы по информполитике Леонид Левин («Справедливая Россия»).

Он напомнил, что на устойчивою работу Рунета опирается функционирование ряда государственных и корпоративных информационных систем, а также цифровые сервисы малого и среднего бизнеса.

Однако парламентарий отметил необходимость изучения поправок в закон «О связи» на предмет технологической реализуемости в рамках инфраструктурных возможностей российского сегмента интернета, а также необходимости финансовых ресурсов для исполнения его положений, в соответствии с тем уровнем технологий, которые сегодня задают основной вектор развития российского сегмента глобальной Сети.

«Необходимо взвешенно отнестись к введению дополнительных законодательных требований в сфере информационно-коммуникационных технологий, предлагаемых данным законопроектом, чтобы эти шаги не повлекли негативных последствий для российских пользователей интернета», — указал парламентарий.

Законопроект об автономном российском интернете внесли в Госдуму члены Совфеда Андрей Клишас, Людмила Бокова и депутат Госдумы Андрей Луговой (ЛДПР). Создается инфраструктура, позволяющая обеспечить работоспособность российского сегмента интернета в случае невозможности подключения к зарубежным корневым серверам.

Внесение инициативы парламентарии объясняют необходимостью создать защитные меры для обеспечения долгосрочной и качественной работы интернета в России.

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