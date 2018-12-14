El Mundo: Сближением с Россией Мадуро возрождает холодную войну на Карибах

Мадрид, , 20:59 — REGNUM Приземление двух огромных русских бомбардировщиков Ту-160 в Каракасе и обвинения, которые Николас Мадуро выдвинул против Джона Болтона, советника президента США по национальной безопасности, напоминают старые сценарии времен холодной войны на Карибах, когда уже ставшие историческими события получали сугубо черно-белую оценку Фиделя Кастро, пишет сегодня, 14 декабря, испанское издание El Mundo. По словам Мадуро, Болтон якобы намерен возглавить операцию по его свержению и убийству, а также по созданию временного руководящего совета Венесуэлы.

«Их цель [т.е. отрядов, проходящих подготовку в США] — это высадиться, захватить и нейтрализовать» три военно-воздушные и военно-морские базы, заявил венесуэльский лидер. «Мы собираемся преподать им урок достоинства, который они не забудут за тысячу лет», — отчеканил он, гордясь визитом двух знаменитых «белых лебедей» своего союзника, российского президента Владимира Путина. При этом, согласно сообщению парламента, эти сверхзвуковые самолеты, способные нести на борту ядерные ракеты малой дальности и ветеранов сирийской войны, нарушили воздушное пространство Венесуэлы, не спросив разрешения у национальной ассамблеи.

«Так чавизм перешел к дипломатическому наступлению, включая демонстрацию иностранного вооружения», — подчеркивает El Mundo. Теперь страна готовится к красному дню революционного календаря — 10 января. «Если какие-то правительства хотят, чтобы их посольства покинули Венесуэлу, пусть уходят. Ни один посолишка не будет смотреть на меня с кислым лицом. Пусть уважают меня или убираются!» — объявил президент, намекая на церемонию своей повторной инаугурации, назначенную на вторую неделю января.

Принятие присяги Мадуро собираются проигнорировать большинство лидеров стран региона, а также США, Канады и Европейского союза, которые сейчас завершают выработку общей позиции по этому вопросу. Поездка Мадуро в Москву, постоянная поддержка Кубы, визит в Каракас турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана и объятия с представителями иранских и северокорейских властей обозначают круг явных союзников, готовых безоговорочно поддержать боливарианского лидера.

«Демонстрация силы», как описал ее «главнокомандующий революции», ни в коем случае не прошла незамеченной Соединенными Штатами. Сразу несколько представителей американских властей обрушились на нее с жесткой критикой — в том числе госсекретарь Майк Помпео. Он заявил следующее: «Русские и венесуэльцы должны увидеть истинное положение дел: два коррумпированных правительства расточают государственные средства и подавляют проявления свободы, в то время как их народы страдают».