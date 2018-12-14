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Трамп: Китай готов заключить сделку с США — «и довольно скоро!»

Политика

«У США дела идут очень хорошо»

Трамп: Китай готов заключить сделку с США — «и довольно скоро!»
Gage Skidmore
Дональд Трамп

Вашингтон, 14 декабря 2018, 20:11 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп заявил, что Китай готов заключить торговое соглашение с Соединенными Штатами, 14 декабря передает агентство Reuters.

«У США дела идут очень хорошо. Китай хочет заключить крупную и всеобъемлющую сделку. Это может произойти, и довольно скоро!» — заявил Трамп в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 14 декабря Китай «заморозил» на 90 дней пошлины на ввоз автомобилей из США — в ответ на аналогичную заморозку американских пошлин на китайские товары.

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