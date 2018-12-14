«Устойчивая инфраструктура»: законопроект об автомоном Рунете

Москва, , 19:34 — REGNUM Законопроект об обеспечении автономной работы Рунета означает создание устойчивой инфраструктуры сегмента, но никак не локального интернета. Об этом заявила член Совфеда Людмила Бокова корреспонденту ИА REGNUM.

«Мы прекрасно понимаем, что инфраструктура нашего сегмента очень сильно зависима. Из семи доменных зон как минимум пять находятся на территории одной страны. Такая зависимость может создать возможности для приведения в действие новых санкций», — отмечает Бокова.

Она добавила, что необходимо обезопасить себя и обеспечить устойчивую работу российского сегмента интернета. Законопроект во многом обеспечивает такую возможность и прежде всего создает инфраструктуру, которая будет гарантировать бесперебойную работу.

«Ни в коем случае нет речи о том, что это будет локальный интернет, только наш, внутри страны. Это невозможно. Мы в большей степени рассчитываем на устойчивую инфраструктуру», — подчеркнула Бокова.

Напомним, сегодня, 14 декабря, в Госдуму внесли законопроект об обеспечении автономной работы российского сегмента интернета в случае отключения от глобальной инфраструктуры сети. Документ подготовили «с учетом агрессивного характера принятой в сентябре 2018 года стратегии национальной кибербезопасности США», в которой декларируется принцип «сохранения мира силой», а Россия «впрямую и бездоказательно обвиняется в совершении хакерских атак».

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