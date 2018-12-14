Законопроект об автономном российском интернете внесен в Госдуму

Москва, , 19:14 — REGNUM Законопроект об автономном российском интернете внесли в Госдуму члены Совфеда Андрей Клишас, Людмила Бокова и депутат Госдумы Андрей Луговой (ЛДПР), передает корреспондент ИА REGNUM 14 декабря.

Создается инфраструктура, позволяющая обеспечить работоспособность российского сегмента интернета в случае невозможности подключения к зарубежным корневым серверам.

Порядок централизованного реагирования на угрозы работоспособности интернета и сети связи общего пользования Центром мониторинга и управления определяет правительство РФ. Меры реагирования определяются, в том числе, в ходе мониторинга функционирования технических элементов сети связи общего пользования.

Авторы заверяют, что реализация закона не потребует выделения бюджетных средств.

Внесение инициативы парламентарии объясняют необходимостью создать защитные меры для обеспечения долгосрочной и качественной работы интернета в России. Тем более что Россию ряд стран обвиняет в кибератаках наравне с Ираном и Северной Кореей. Якобы действия России нанесли ущерб американским и международным компаниям и «не понесли соответствующего наказания, что могло бы сдерживать кибератаки в будущем».

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