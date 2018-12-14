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Совбез ООН готовится принять резолюцию по Йемену

Политика

По мнению ряда дипломатов, резолюция учтет договоренности, которых удалось достичь в Швеции сторонам конфликта

Совбез ООН готовится принять резолюцию по Йемену
Neptuul
Зал заседаний Совета Безопасности ООН

Нью-Йорк, США, 14 декабря 2018, 19:08 — REGNUM  Совет Безопасности ООН готовит обсуждение новой резолюции по ситуации в Йемене, сообщает 14 декабря РИА Новости со ссылкой на заявление постоянного представителя Голландии в ООН Карела ван Остерома.

По его словам, в проект резолюции планируется включить достигнутые ранее на переговорах в Швеции договоренности.

«Мы будем обсуждать проект резолюции по Йемену в ближайшие дни с учетом достигнутых в Швеции договоренностей», — цитирует агентство слова Остерома.

По мнению ряда дипломатов, резолюция СБ ООН по Йемену может быть принята не позднее 25 декабря.

Как сообщало ИА REGNUM, переговоры по урегулированию вооруженного конфликта в Йемене впервые за 2,5 года состоялись в Швеции. Одной из договоренностей стало полное прекращение огня сторонами в районе порта Ходейда.

Напомним, гражданская война в Йемене продолжается с 2014 года. С марта 2015 года в военные действия вмешались войска коалиции арабских сил во главе с Саудовской Аравией. Число жертв этой войны до сих пор не подсчитано.

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Ситуация в Йемене
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