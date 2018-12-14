Лукашенко рассказал про избрание генсека ОДКБ и извинения перед Пашиняном

Минск, , 18:01 — REGNUM Проблему с затянувшимся назначением нового генсека ОДКБ создала не Белоруссия. Об этом на пресс-конференции сегодня, 14 декабря, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Это позор, что мы не можем избрать главного чиновника ОДКБ», — цитирует Лукашенко БЕЛТА.

Касаясь резкой реакции Никола Пашиняна, президент Белоруссия подчеркнул: «Ведь проблему создали не мы, а он. Раз создал, возникла эта проблема, посадили бывшего руководителя организации, если ты мудрый человек — тихонько бы решили этот вопрос, избрали этого чиновника, не такую огромную роль он там играет, и не было бы этой проблемы. Нет, Никол Пашинян окунул нас во внутриполитические проблемы. То, что это внутри Армении отозвалось, — это не мы туда влезли, это в ходе обсуждения он нас туда затянул, что там выборы и прочее».

Александр Лукашенко пояснил свою позицию: «Поскольку мы следующие должны были от Армении перенимать эту эстафету (генсека ОДКБ — ИА REGNUM ), мне как-то неудобно было на эту тему говорить, как будто я рвусь, чтобы наш был человек. Нет, это Нурсултан Назарбаев, а потом Владимир Путин и остальные поддержали, чтобы в связи с этим председательство перешло и руководителем был избран следующий — это Беларусь. Я сказал: хорошо, мы к этому готовы, всего через год мы своего человека были бы должны предложить по уставу, пусть будет. Потом Нурсултан Назарбаев ответил журналистам, что белорусы будут следующими председательствовать, в принципе, об этом договорились. Да, Армения была против, но практически об этом договорились. Президент Казахстана об этом сказал. Пошла резкая реакция от Никола Пашиняна».

Александр Лукашенко считает, что все-таки следует проявлять мудрость в данных вопросах, что и делают опытные политики. С учетом сложившейся ситуации он согласился бы даже с тем, чтобы следующая после Белоруссии по ротации на должность руководителя ОДКБ страна, а это Казахстан, взяла бы на себя руководство. Президент Белоруссия также акцентировал внимание на том, что на должность руководителя Организации следует назначать «действующих молодых генералов, чтобы показать значимость ОДКБ».

В связи со сложившейся ситуацией Александр Лукашенко также сказал, что не надо упрекать Белоруссию в том, что она торгует оружием с Азербайджаном. Он пояснил, что на испытания ракетного комплекса «Полонез» пригласил в Белоруссию и армян, и азербайджанцев, и россиян и они имели возможность убедиться в том, что это действительно высокоточное оружие.

«Азербайджанцы просят — продайте, — продолжил глава государства. — А нам надо кредит возвращать, который брали под это. И я тогда сказал, что продам азербайджанцам. И армянам предложил аналогичный комплекс. Армяне отказались, сославшись на то, что у них есть российский «Искандер», его на параде показывали. И мы по просьбе азербайджанцев сделали им комплекс к параду. Вот в чем, наверное, моя вина — что я постарался для парада сделать этот комплекс. Но я ведь предложил и армянам, они сказали, что не надо».

Наряду с этим глава белорусского государства резюмировал, что, несмотря ни на что, он хорошо относится ко всем странам, в том числе к Армении и армянам.

Вместе с тем Лукашенко отметил, что извинился перед Пашиняном за «ту перепалку» по поводу генсека ОДКБ.

«Я не извинялся перед Путиным, я перед Николаем (Никол Пашинян — ИА REGNUM ) извинялся, что была перепалка по поводу председательства ОДКБ», — сказал Лукашенко.