Пятница, 14 Декабря 2018 года
18:12:30 МСК

Депутаты выбрали нового главу Симферополя

Политика

Должность ожидаемо получила ставленница спикера парламента Крыма Наталья Маленко

Симферополь, 14 декабря 2018, 16:39 — REGNUM  Депутаты городского совета Симферополя поддержали кандидатуру Натальи Маленко на должность главы администрации крымской столицы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«За кандидатуру Натальи Фёдоровны Маленко проголосовали 30 из 31 депутата», — отметили в горсовете Симферополя.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после отставки Игоря Лукашёва с поста главы администрации Симферополя, депутаты Госсовета РК согласовали увольнение Натальи Маленко с должности заместителя председателя парламента Крыма. Последний месяц она работала в должности врио главы администрации города.

«Есть предложения, от которых невозможно отказаться. В мире существует только один человек, который мог меня попросить об этом, и он меня попросил — это председатель Госсовета Владимир Константинов», — заявила журналистам Наталья Маленко.

Читайте ранее в этом сюжете: В Симферополе назвали имена двух кандидатов на пост градоначальника

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Назначение глав муниципальных образований
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить