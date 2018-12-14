Депутаты выбрали нового главу Симферополя

Симферополь, , 16:39 — REGNUM Депутаты городского совета Симферополя поддержали кандидатуру Натальи Маленко на должность главы администрации крымской столицы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«За кандидатуру Натальи Фёдоровны Маленко проголосовали 30 из 31 депутата», — отметили в горсовете Симферополя.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после отставки Игоря Лукашёва с поста главы администрации Симферополя, депутаты Госсовета РК согласовали увольнение Натальи Маленко с должности заместителя председателя парламента Крыма. Последний месяц она работала в должности врио главы администрации города.

«Есть предложения, от которых невозможно отказаться. В мире существует только один человек, который мог меня попросить об этом, и он меня попросил — это председатель Госсовета Владимир Константинов», — заявила журналистам Наталья Маленко.

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