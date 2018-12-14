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ДНР привела войска в полную боевую готовность

Политика

Ожидается полномасштабное наступление ВСУ

ДНР привела войска в полную боевую готовность
© ИА Красная Весна
Солдат ДНР

Донецк, 14 декабря 2018, 15:58 — REGNUM  В полную боевую готовность приведены подразделения Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР), заявил заместитель начальника управления Народной милиции республики Эдуард Басурин, сообщает 14 декабря «Донецкое агентство новостей».

По его словам, все подразделения Народной милиции ДНР доукомплектованы на 100% личным составом, имеют всё необходимое вооружение, технику и боеприпасы. Также на позициях, где ожидается наступление ВСУ, войска республики провели инженерные работы, установили противотанковые заграждения.

Кроме того, подразделения республиканских войск усилены противотанковыми ракетными комплексами, которые могут сдержать до двух танковых бригад ВСУ, а ключевые объекты усилены средствами ПВО.

Напомним, ранее в ДНР сообщали, что ВСУ готовят полномасштабное наступление на юге Донбасса.

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