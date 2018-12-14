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Единороссы Смоленской области решили отменить увеличение своей зарплаты

Политика

Решение принято после того, как секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак на заседании Президиума Генсовета партии подверг жесткой критике решение Екатеринбургской городской Думы о повышении зарплат мэру и депутатскому корпусу

Смоленск, 14 декабря 2018, 15:45 — REGNUM  На заседании фракции «Единая Россия» в Смоленской областной Думе депутаты предложили отменить установленное ранее увеличение зарплат председателю Смоленской областной думы, заместителям председателя Смоленской облдумы, губернатору области и его заместителям. На рассмотрение фракции данный вопрос внес секретарь Смоленского Регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Смоленской областной Думы Игорь Ляхов.

По его словам, не справедливо повышать зарплаты чиновникам выше 4-процентного уровня, который был установлен для работников бюджетной сферы.

«Средства, которые будут сэкономлены за счет нашей инициативы, мы предлагаем направить на улучшение материально-технической базы наших медицинских учреждений», — сказал председатель Смоленской областной Думы.

Он также подчеркнул, что на прошедшем XVIII Съезде «Единой России» президент РФ и председатель партии «Единая Россия» еще раз обратили внимание всех участников на необходимость принятия ответственных и справедливых решений.

«И мы должны начинать с себя. Фракция «Единая Россия» подготовила соответствующие поправки в законодательство, и уверен, что они будут поддержаны и парламентариями других фракций», — добавил он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 декабря секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак на заседании Президиума Генсовета партии подверг жесткой критике решение Екатеринбургской городской Думы о повышении зарплат мэру и депутатскому корпусу. Он поручил отменить это решение.

Расходы на новые зарплаты планировалось увеличить губернатору Смоленской области и председателю Смоленской областной Думы на 34%. Депутатам облдумы — на 25%, а заместителям губернатора — на 24%.

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