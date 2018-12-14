Единороссы Смоленской области решили отменить увеличение своей зарплаты

Смоленск, , 15:45 — REGNUM На заседании фракции «Единая Россия» в Смоленской областной Думе депутаты предложили отменить установленное ранее увеличение зарплат председателю Смоленской областной думы, заместителям председателя Смоленской облдумы, губернатору области и его заместителям. На рассмотрение фракции данный вопрос внес секретарь Смоленского Регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Смоленской областной Думы Игорь Ляхов.

По его словам, не справедливо повышать зарплаты чиновникам выше 4-процентного уровня, который был установлен для работников бюджетной сферы.

«Средства, которые будут сэкономлены за счет нашей инициативы, мы предлагаем направить на улучшение материально-технической базы наших медицинских учреждений», — сказал председатель Смоленской областной Думы.

Он также подчеркнул, что на прошедшем XVIII Съезде «Единой России» президент РФ и председатель партии «Единая Россия» еще раз обратили внимание всех участников на необходимость принятия ответственных и справедливых решений.

«И мы должны начинать с себя. Фракция «Единая Россия» подготовила соответствующие поправки в законодательство, и уверен, что они будут поддержаны и парламентариями других фракций», — добавил он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 декабря секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак на заседании Президиума Генсовета партии подверг жесткой критике решение Екатеринбургской городской Думы о повышении зарплат мэру и депутатскому корпусу. Он поручил отменить это решение.

Расходы на новые зарплаты планировалось увеличить губернатору Смоленской области и председателю Смоленской областной Думы на 34%. Депутатам облдумы — на 25%, а заместителям губернатора — на 24%.

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