«ЕР» берет на контроль историю с повышением зарплаты мэру Екатеринбурга

Москва, , 21:05 — REGNUM Секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак на заседании Президиума Генсовета 11 декабря подверг жесткой критике решение Екатеринбургской городской Думы о повышении зарплат мэру и депутатскому корпусу.

«Пример, о котором я не могу сегодня не сказать — сегодняшнее решение Екатеринбургской городской Думы. На заседании они принимают решение о повышении заработных плат главе города, ряду депутатов, которые работают на освобожденной основе. Приведу цифры — это просто выходит за рамки морального понимания. Глава города повышает себе зарплату на 40%. Зарплата без премий, бонусов по итогам года у него с 2019 года должна составлять 340 тыс. рублей — и это городская дума Екатеринбурга. Какое отношение мы хотим заслужить? Своим коллегам остальным — на 30−32% при том, что средняя зарплата в городе чуть больше 50 тыс. рублей, а средняя зарплата по региону с учетом сельских территорий не дотягивает до 30 тыс. рублей», — сказал он.

Андрей Турчак подчеркнул, что «люди, которые поддержали наших кандидатов на выборах, ждут от депутатов решения других задач — ключевых проблем городского хозяйства, здравоохранения, занятости».

Секретарь Генсовета поручил руководителю Уральского межрегионального координационного совета партии, депутату Госдумы Ивану Квитке проследить, чтобы в короткие сроки это решение было отменено.

«Завтра должна быть реакция регионального политсовета, и это решение должно быть отменено. Оно принималось на фоне повышения зарплат работникам бюджетной сферы в регионе на 4%. А себе 40%. Какое отношение к партии мы хотим получить? Это решение должно быть отменено. Ровно на тот размер, на который повышается зарплата бюджетникам, они могут себе повысить зарплату. Прошу вас, как руководителя Уральского МКС, эту задачу выполнить», — подчеркнул Андрей Турчак.