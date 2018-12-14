ДНР: ВСУ усилят свое наступление на юге Донбасса боевыми кораблями

Донецк, , 15:22 — REGNUM Во время наступления на юге Донецкой Народной Республики (ДНР) Украина планирует задействовать боевые корабли ВМС Украины, заявил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин, сообщает 14 декабря «Донецкое агентство новостей».

По его словам, в районе мариупольского порта дислоцированы тактические группы ВМСУ «Тритон» и «Мариуполь», которые должны будут прикрывать наземную группировку украинских войск во время наступления.

Напомним, по данным разведки ДНР, в ближайшие дни ВСУ планируют полномасштабное наступление на мариупольском направлении. На юге республики Киев расположил 12 тыс. человек, более 50 танков, множество другой боевой техники, а первый эшелон уже растянулся на 50 км по линии фронта.