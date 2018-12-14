Соратники Навального в Петербурге получили иск от прокуратуры на 11 млн руб

Санкт-Петербург, , 15:09 — REGNUM Прокуратура Санкт-Петербурга подала иск к координатору городского штаба Алексея Навального Денису Михайлову и пресс-секретарю движения «Весна» Богдану Литвину почти на 11 млн рублей. Как считают в надзорном ведомстве, именно на такую сумму был нанесен ущерб зеленым насаждениям в Александровском саду Петербурга 5 мая 2018 года в результате несанкционированной акции сторонников Навального.

Об иске сообщил сам Михайлов. В городской прокуратуре корреспонденту ИА REGNUM заявили, что не могут комментировать исковые требования в отношении физических лиц. Фрунзенский районный суд, тем временем, уже принял иск к производству и назначил предварительное заседание на 10 января 2019 года. Рассматривать иск будет судья Наталья Подольская.

В иске прокуратура отмечает, что получила необходимую информацию еще 6 мая из Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти. Правоохранители сообщили, что собственности города был причинен ущерб «в результате состоявшегося 05.05.2018 несогласованного в установленном порядке публичного мероприятия в форме митинга в Александровском саду с последующим шествием по Невскому проспекту», выразившийся «в порче и уничтожении зеленых насаждений в центральной части города».

В исковом документе Михайлов и Литвин значатся организаторами акции. По мнению прокуратуры Петербурга, митингующие натоптали газонов на 10 млн 953 тыс. рублей.

Акция сторонников Навального была приурочена к инаугурации президента Владимира Путина, которая состоялась 7 мая. В Петербурге, по оценкам полиции, на нее вышли порядка 2 тыс. человек, были задержаны почти 200 из них.

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