Владимир Путин 15 декабря посетит Санкт-Петербург

Москва, , 14:20 — REGNUM Президент России Владимир Путин в субботу, 15 декабря, посетит Санкт-Петербург, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, сегодня, 14 декабря, Путин работает в Москве, президент встретится с главой Федерального агентства по рыболовству Ильей Шестаковым. На встрече будут обсуждаться текущее положение и показатели в рыбной отрасли.

«Завтра (15 декабря) Путин поедет в Санкт-Петербург», — сказал Песков, добавив, что детали визита будут озвучены позже.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Песков заявил, что график встречи российского лидера с главами регионов пока не определен.

«Пока график плавающий, много якорных дат и событий, вокруг них пока график еще формируется, поэтому не могу точно ответить», — сказал представитель Кремля.

Читайте также: Владимир Путин встретился с губернатором Ярославской области