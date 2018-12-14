Глава «Укрэнерго» отправился в Вашингтон для консультаций

Вашингтон, , 12:44 — REGNUM Делегация «Укрэнерго» прилетела в Вашингтон для проведения встреч с представителями американского правительства и депутатами, сообщает 14 декабря пресс-служба компании на странице в соцсети Facebook.

Согласно сообщению, делегация украинской компании состоит из главы «Укрэнерго» Всеволода Ковальчука и его заместителя по коммуникациям и международному сотрудничеству Михаила Бно-Айрияна.

Делегация встретится с представителями минэнерго США, бюро энергетических ресурсов госдепа США, агентством США по международному развитию (USAID) и депутатами.

Стороны уже обсудили интеграцию энергетического рынка Украины в европейскую энергосистему ENTSO-E, что приведет к расширению энергетического пространства ЕС.

Напомним, курс на евроинтеграцию Украина взяла после госпереворота в 2014 году.