МИД Индонезии о границе с Малайзией: «Мы добились прогресса»

Джакарта, , 12:29 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила, что процесс переговоров о границе с Малайзией продолжает прогрессировать, сообщает Sindonews.

После публичной лекции в Университете Панчасила в Южной Джакарте, глава МИД заявила, что Индонезия время от времени всегда пыталась завершить переговоры о границах с соседними странами, добавив, что «в этом году мы добились прогресса с Малайзией».

Между тем, по словам генерального директора по международному праву и соглашениям МИД Индонезии Дамоса Думоли Агусмана, есть два приграничных морских района, по которым Индонезия и Малайзия ведут переговоры. Речь идет о регионах вокруг моря Сулавеси и Малаккского пролива.

Дамос Думоли Агусман также заявил, что переговоры между Индонезией и Малайзией касательно морских границ вряд ли завершатся в 2019 году.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, главы МИД Индонезии и Малайзии обсудили двустороннее сотрудничество в рамках ежегодного совместного заседания, которое прошло в Куала-Лумпуре с 20 по 21 ноября 2018 года.

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