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Лукашенко готов в ближайшее время встретиться с Путиным

Политика

Между Москвой и Минском накопилось достаточно вопросов, которые следует обсудить

Лукашенко готов в ближайшее время встретиться с Путиным
Иллюстрация: President.gov.by
Александр Лукашенко и Владимир Путин

Минск, 14 декабря 2018, 12:18 — REGNUM  Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил о своей готовности в ближайшее время встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщает 14 декабря «БелТА».

По словам Лукашенко, встреча на высшем уровне с российским лидером планировалась уже давно.

«Вопросы пока остались, и в ближайшее время мы вместе с моим российским коллегой постараемся их разрешить», — подчеркнул он.

Также Лукашенко напомнил, что между Москвой и Минском накопилось достаточно тем, подлежащих обсуждению.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 декабря на заседании Высшего экономического совета Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в Санкт-Петербурге разразился «газовый спор» между российским президентом Владимиром Путиным и главой Белоруссии Александром Лукашенко.

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