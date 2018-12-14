Пашинян и Путин пока не смогли договориться о цене на российский газ

Ереван, , 10:15 — REGNUM В рамках недавнего саммита ЕАЭС в Санкт-Петербурге исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян и президент России Владимир Путин обсудили вопрос цены на поставляемый Армении российский газ, но не пришли к согласию. Об этом сообщил и.о. министра энергетических инфраструктур и природных ресурсов Армении Гарегин Баграмян.

На замечание о том, что срок действия договора о поставках газа истекает 31 декабря 2018 года, Баграмян ответил: «Истечение срока договора — это не проблема, потому что он будет продлен до тех пор, пока переговоры не завершатся. Потому что это довольно тяжелые переговоры, требующие длительного времени. До тех пор, пока не будет достигнута договоренность, останется то, что мы имеем сегодня. Договор будет автоматически продлен, это не так, что мы не получим газ с января. Цена будет известна тогда, когда переговоры будут завершены».

Баграмян сказал, что, если переговоры не завершатся до 1 января, нынешняя цена на газ сохранится.

Тот факт, что газ в России дешевле, чем в других странах Евразийского экономического союза, таких как Белоруссия или Армения, где нет нефтегазовых ресурсов, на состоявшемся 6 декабря саммите в Санкт-Петербурге стал предметом обсуждения. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, обращаясь к Путину, заявил, что цена на российский газ на границе Белоруссии составляет около $130 за тысячу кубометров, между тем в приграничной с Беларусью Смоленской области России — $70. «Как конкурировать?» — спросил Лукашенко.

На границе Армении российский газ стоит еще дороже — $150 за тысячу кубометров. А за поступающий в дома газ жители Армении платят примерно в два раза больше — $285.

10 сентября, комментируя переговоры с президентом России Владимиром Путиным, которые состоялись 8 сентября в Москве, премьер-министр Армении Никол Пашинян проинформировал, что информация о том, что население Армении получает газ по одной из самых высоких цен в СНГ, была новостью для президента России.

«Я рассказал Путину, что на самом деле российский газ по льготной цене $150 за тысячу кубометров получает компания «Газпром Армения», а не граждане Армении. Мы договорились совместными усилиями полностью изучить механизм ценообразования на поставляемый в Армению газ, а также лежащие в основе этих поставок договоры», — сказал тогда Пашинян.

По его словам, эта информация была для Путина новой. В этой связи, как рассказал Пашинян, Путин вспомнил, что лично распорядился поставлять в Армению дешёвый газ, и было это во время визита в Гюмри, когда во время общения с людьми Путин понял, что их социальной положение оставляет желать лучшего.

«Путин сделал это, чтобы несколько улучшить социальное состояние граждан Армении, но я сказал, что это решение не очень способствовало решению данной проблемы, в результате мы решили, что вся схема ценообразования будет изучена, и мы попытаемся понять, какие улучшения можно произвести», — подчеркнул глава армянского правительства.

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