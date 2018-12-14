Глава полиции Индонезии встретился с помощником директора ФБР

Мельбурн, Австралия, , 09:21 — REGNUM Начальник главного управления полиции Индонезии Тито Карнавян заявил, что в настоящее время правоохранительные органы страны уделяют основное внимание борьбе с терроризмом и его финансированием, сообщает Antaranews.

Тито Карнавян напомнил, что правоохранительные органы должны быть на шаг впереди в использовании информационных технологий, потому что преступники в настоящее время используют достижения в этой области при совершении противозаконных действий.

Начальник главного управления полиции Индонезии обсудил этот вопрос с помощником директора федерального бюро расследования (ФБР) Майклом Макгарриарти в Мельбурне, Австралия.

В свою очередь директор ФБР подчеркнул важность укрепления сотрудничества между двумя правоохранительными структурами, особенно в сфере борьбы с транснациональной преступностью и терроризмом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее начальник главного управления полиции Индонезии и глава федеральной полиции Австралии обсудили совместные действия по борьбе с транснациональной преступностью.

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