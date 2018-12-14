Президент Кении: «Мы не остановим войну против коррупции»

Найроби, , 08:29 — REGNUM В последнее время многих высших лиц Кении, в их числе правительственные чиновники, секретари, парламентарии, руководители правительственных организаций, доставили в суд по обвинениям в коррупции, что вызвало напряженность в стране. Об этом сообщает BBC Swahili.

Заместитель президента Кении Уильям Руто заявил, что война против коррупции должна вестись соответствующими органами, которым конституция дала такую обязанность, и не стоит выносить коррупцию в «политическую повестку».

Существуют мнения, что требования задержать коррупционеров исходят от этнической группы календжин в правительстве Кении, ведь это, по мнению представителей других этносов, простой способ политической борьбы.

Политическая система Кении имеет этнические основы, и то, что руководителей правительственных компаний, возглавляемых представителями этноса календжин, тоже задержали, объясняют тем, что это особый приказ заместителя президента Руто.

Глава оппозиции в Кении Раила Одинга отрицает этнические основы борьбы с коррупцией в Кении. Напротив, он подчеркнул, что война ведется против каждого человека, которого должность в правительстве обязала к ответственности, и если он ворует деньги, то он это делает самостоятельно, а не как член какой-то группы.

Также он подчеркнул, что сегодня каждый коррупционер должен подготовиться к «трудным временам», так как война против коррупции не остановится, пока все воры государственных средств не будут пойманы и осуждены.

«Это не моя война против вас, это война против зла, которое оставляет людей без работы и средств к существованию, которое останавливает развитие Кении. Мы не остановим войну против коррупции, и она направлена против отдельно взятых людей, а не этносов», — сказал президент Кении Ухуру Кеньятта.

На праздновании дня Республики Кении президент Кеньятта призвал каждого гражданина быть внимательным и сообщать о любых случаях коррупции в полицию, антикоррупционную комиссию, СМИ или общественные организации. Также он попросил журналистов и лидеров общественных движений посодействовать преданию гласности случаев коррупции в стране.

«Пришло время каждому из нас принять участие в борьбе против коррупции. Пора сказать стоп коррупции, будь то полицейский, губернатор, министр, судья или политик», — заявил президент.

Статистика показывает, что за последние пять лет Кения ежегодно теряла триллион кенийских шиллингов (около 10 миллиардов долларов США) из-за коррупции.