Чиновницу Ольгу Глацких предложили отправить в Госдуму

Екатеринбург, , 06:25 — REGNUM Свердловскую чиновницу Ольгу Глацких предлагают выдвинуть кандидатом в депутаты Госдумы. С такой инициативой на своей странице в соцсети Facebook выступил политолог Александр Пожалов.

«В связи с тем, что получившая всероссийскую известность Ольга «государство не просило вас рожать» Глацких имеет право на ошибку, а в Свердловской области как раз освобождается одномандатный округ на довыборы в Госдуму в 2019 году, было бы справедливо её выдвинуть на эти выборы и посмотреть, вдруг и правда её зря предали анафеме», — заявил Пожалов.

Некоторые уральские наблюдатели расценили эти слова как иронию. Впрочем, отметим, что одномандатный округ в Свердловской области действительно освобождается. Избранный по Серовскому округу Сергей Бидонько назначен вице-губернатором по внутренней политике и покинул Госдуму. А департамент молодёжной политики, который возглавляет Ольга Глацких, доживает последние месяцы. Его объединили с региональным министерством общего и профобразования. Вместо двух структур создадут одну — министерство образования и молодёжной политики.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале ноября свердловская чиновница попала в эпицентр скандала. Достоянием общественности стали её слова на круглом столе в Кировграде о том, что государство ничего не должно молодёжи, а их родителей рожать не просило.

Эти слова вызвали на Урале и не только бурю возмущения. Губернатор Евгений Куйвашев отстранил чиновницу от работы и объявил о начале служебной проверки.

Тогда мало кто сомневался в том, что теперь Ольга Глацких будет уволена. Однако всё изменилось в декабре. Евгений Куйвашев официально одобрил реорганизацию департамента, а затем вернул её на работу. Правда, совсем без последствий для чиновницы её слова не обошлись — она получила выговор.

Возвращение Ольги Глацких на работу вызвало новую волну возмущения. Эксперты, в том числе и опрошенные ИА REGNUM, сочли этот шаг аморальным.

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