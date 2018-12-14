Туск: Евросоюз не намерен пересматривать соглашение по Brexit

Брюссель, , 04:55 — REGNUM Совет Евросоюза не собирается проводить с Великобританией повторные переговоры насчет условий выхода страны из состава ЕС, заявил председатель Евросовета Доналдь Туск по итогам заседания.

Туск заявил, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила членам Евросовета о трудностях, возникающих при процессе ратификации соглашения в парламенте. В связи с этим она попросила у ЕС дополнительных гарантий, которые позволили бы смягчить условия соглашения и поспособствовать его ратификации в парламенте.

Евросоюз такие гарантии предоставлять главе британского правительства отказался. Туск подчеркнул, что Евросоюз не намерен пересматривать соглашение или вести повторные переговоры с Великобританией.

Напомним, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй распорядилась перенести окончательное голосование по проекту соглашения с Евросоюзом по Brexit.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 декабря глава британского правительства Тереза Мэй прибыла в Брюссель для переговоров по Brexit. Отмечается, что Мэй попыталась изменить условия соглашения с Евросоюзом, в частности по вопросу границы с Республикой Ирландия.

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