Марии Бутиной грозит до пяти лет тюремного заключения

Вашингтон, , 03:25 — REGNUM Арестованной в США гражданке России Марии Бутиной грозит до пяти лет тюрьмы или штраф в размере $250 тысяч, заявила судья Тани Чаткен по итогам слушаний по делу Бутиной.

По ее словам, такой приговор может получить российская гражданка за «нанесение ущерба американским интересам». Судья не исключает возможной депортации Бутиной, но подчеркнула, что решение о депортации будет принимать другое ведомство, а не суд.

Напомним, 13 декабря состоялось заседание суда по делу Марии Бутиной. За несколько дней до заседания американские СМИ сообщили, что Бутина согласилась признать себя виновной и пойти на сделку со следствием. На заседании она действительно признала себя виновной по обвинениям в сговоре против США.

Как сообщало ИА REGNUM, следующее судебное заседание по делу Марии Бутиной состоятся 12 февраля 2019 года.

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