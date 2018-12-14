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Стратегия Приднестровья: добрососедство с Молдавией, имидж, безопасность

Политика

Президент ПМР подписал стратегию развития до 2026 года

Тирасполь, 14 декабря 2018, 02:17 — REGNUM  Президент Приднестровья Вадим Красносельский подписал Стратегию развития Приднестровской Молдавской Республики на 2019−2026 годы. Как передает корреспондент ИА REGNUM, главные цели — устойчивое повышение благосостояния граждан ПМР, обеспечение национальной безопасности, динамичного развития экономики, укрепление позиций Приднестровья в мировом сообществе.

Одной из стратегических задач названо «построение равноправных добрососедских межгосударственных отношений с Республикой Молдова». Приднестровье также займется собственным имиджем: работа будет «выстраиваться в двух направлениях: преодоление негативных недостоверных мифов и формирование позитивных образов».

Главными целями и задачами в военной сфере является «создание и развитие войск, способных обеспечить защиту ПМР, её суверенитета, независимости и территориальной целостности, безопасность граждан и других жизненно важных интересов общества и государства».

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Приднестровское урегулирование
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