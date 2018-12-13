Зурабишвили ожидает от России изменения «враждебного» отношения к Грузии

Тбилиси, , 23:48 — REGNUM Новоизбранный, но пока не приступивший к исполнению обязанностей президент Грузии Саломе Зурабишвили ожидает, что Россия изменит враждебое отношение к Грузии. Так она ответила на слова заместителя министра иностранных дел России Григория Карасина о том, что «надежды на спад враждебной риторики Тбилиси по отношению к Абхазии и Южной Осетии после выборов президента не оправдались».

Зурабишвили отметила, что Карасин не является тем политическим лицом, которое вправе делать политические заявления.

«Во-первых, я считаю, что Карасин не должен быть тем политическим лицом, которое делает политические заявления. Во-вторых, я как будущий президент Грузии ожидаю, что Россия изменит враждебное отношение к Грузии и ее оккупированным территориям», — заявила Саломе Зурабишвили.

Слова Карасина о том, что в России обеспокоены повышенной активностью США и НАТО в регионе и планами по проведению в Грузии масштабных натовских учений, будущий президент комментировать не стала, еще раз подчеркнув, что заместитель министра иностранных дел не является тем политическим лицом, на заявления которого она должна давать ответы.

Напомним, что Саломе Зурабишвили вступит в должность президента после церемонии инаугурации, которая должна состояться 16 декабря.