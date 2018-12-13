Российское посольство в КНР подвело итоги 2018 года

Пекин, , 20:01 — REGNUM Посол Российской Федерации в КНР Андрей Денисов, выступая на пресс-конференции в российском посольстве в Пекине, подвел итоги 2018 года, отметив наличие в российско-китайских отношениях значительного прогресса, сообщает 13 декабря Синьхуа.

«В двусторонних отношениях создана такая атмосфера, которая позволяет решать в принципе любые проблемы в доброжелательном, взаимовыгодном ключе», — подчеркнул российский дипломат, отметив также, что в сотрудничестве сторонам помогают многочисленные международные мероприятия — Петербургский и Восточный экономические форумы, форум Боао и т.д.

В ходе пресс-конференции внимание обращено на то, что уходящий 2018 и новый 2019 годы объявлены годами российско-китайского межрегионального сотрудничества.

«Мы провели целый ряд мероприятий и сотни разных поездок на региональном уровне, сотни встреч, подписаны документы и сотрудничестве между российскими и китайскими регионами, например, самый успешный проект Волга — Янцзы, сотрудничество между регионам Дальнего Востока России и северо-востока КНР», — заявил посол.

«За 11 месяцев 2018 года, — подчеркнул Денисов, — на 28% увеличился товарооборот между странами, достигший 97 млрд долларов; 11 декабря запущена третья очередь проекта Ямал — СПГ; укрепляется сотрудничество в энергетике и т.д.»

«Наши китайские друзья отмечают 40-летие политики реформ и открытости, — дипломат сосредоточил внимание на успехах КНР, которые назвал беспрецедентными. — И сегодня Китай — главный драйвер мирового экономического проста и лидер мировой торговли».