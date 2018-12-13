Евросоюз выделил €4 млн гуманитарной помощи для жителей ДНР и ЛНР

Брюссель, , 17:55 — REGNUM Европейская комиссия одобрила выделение €4 млн на оказание гуманитарной помощи жителям Донбасса. Об этом 13 декабря сообщил еврокомиссар по гуманитарной помощи и урегулированию кризисов Христос Стилианидес, передаёт корреспондент ИА REGNUM

По его словам, гуманитарную помощь будет оказана «населению регионов, неподконтрольных правительству Украины, где ситуация остаётся наиболее сложной».

«Эти средств помогут наиболее уязвимым слоям населения на неподконтрольных территориях в зимний период, например, путём предоставления обогревателей», — сказал Стилианидес.

По оценке Еврокомиссии, с 2014 года конфликт в Донбассе затронул более 4,4 миллиона человек, из которых 3,4 миллиона по-прежнему нуждаются в гуманитарной помощи, при этом гуманитарные потребности продолжают расти.

Сообщается, что за период конфликта Европейский союз выделил в общей сложности €116 млн гуманитарной помощи. Однако большая часть этих средств направлялась на помощь жителям подконтрольной Киеву территории.

Следует отметить, что призывая к скорейшему прекращению войны в Донбассе, «западные партнёры» Киева продолжают подпитывать конфликт и обеспечивают ВСУ вооружением, обмундированием и инструкторами для продолжения ведения боевых действий.