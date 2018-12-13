Панама присоединилась к Всемирному пакту о миграции

Панама, , 17:29 — REGNUM Панама примкнула к более чем 160 государствам, подписавшим Всемирный пакт о безопасной, упорядоченной и легальной миграции. Пакт был принят на прошедшей 10−11 декабря в городе Марракеше, Марокко, межправительственной конференции, посвящённой проблеме миграции.

Как сообщило кубинское агентство «Пренса Латина» со ссылкой на МИД Панамы, для республики, являющейся государством транзита мигрантов, представляет особую важность подписание пакта, целью которого является содействие безопасному, упорядоченному и законному движению миграционных потоков и, таким образом, обеспечение национальной безопасности.

В официальном заявлении министерства подчёркивается, что в пакте никакой стране не навязываются меры, касающиеся проблемы миграции, а наоборот, приоритетом провозглашается суверенное право государств самостоятельно определять свою национальную миграционную политику и устанавливать пограничный режим. Таким образом, содержание пакта соответствует панамским законам, в соответствии с которыми на первом месте стоят национальные интересы и уважение прав человека всех мигрантов.

В заявлении уточняется, что несмотря на то что, документ не обязателен к исполнению, его принятие свидетельствует о необходимости международного сотрудничества в целях сокращения нелегальной миграции и обеспечения защиты прав человека мигрантов.