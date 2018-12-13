КНДР неофициально извинилась перед Вьетнамом за убийство брата Ким Чен Ына

Сеул, , 17:19 — REGNUM Представители Северной Кореи принесли неофициальные извинения вьетнамской стороне за убийство единокровного брата лидера КНДР. Ким Чен Нам был убит в феврале 2017 года в столице Малайзии — Куала-Лумпуре.

Как сообщает южнокорейское новостное издание «Чосон Ильбо» со ссылкой на правительственный источник, извинения были переданы лишь недавно по дипломатическим каналам, существующим между двумя странами. Северокорейская сторона попросила прощения за вовлечение сына бывшего вьетнамского посла в операцию по вербовке киллеров.

Малайские спецслужбы в результате расследования установили, что убийцами Ким Чен Нама были две женщины — гражданки Вьетнама и Индонезии. Этот факт привёл в бешенство руководство Вьетнама, и на высшем уровне Вьетнам потребовал извинений от КНДР, пригрозив разорвать дипломатические отношения. Хотя КНДР официально не признает своей причастности к смерти родственника Ким Чен Ына, неформально извинения всё же были переданы, хоть и с большим опозданием.