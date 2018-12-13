Грузию в Женеве возмутили «деструктивные действия» России

Тбилиси, , 16:41 — REGNUM На очередном, 46-м раунде Женевских международных переговоров, которые проходили 11−12 декабря, расмотреть одну из главных тем повестки дня не удалось из-за «деструктивных действий» России и представителей «оккупантских режимов», — заявляют в МИД Грузии, подводя итоги этого раунда.

По информации министерства, главной темой этого раунда были гуманитарные проблемы, в частности вопрос безопасного и достойного возвращения беженцев и вынужденно перемещенных лиц в Абхазию и Южную Осетию. Но обсудить эту тему не удалось, так как участники переговоров от России, Сухума и Цхинвала демонстративно покинули переговоры.

Среди других вопросов, которые грузинская делегация поставила в Женеве, были продолжающийся процесс «оккупации и фактической аннексии Абхазии и Цхинвальского региона и его негативные последствия для местного населения», процесс «милитаризации оккупированных территорий», участившиеся факты нарушения воздушного пространства Грузии, возведение пограничных заграждений между Грузией и Южной Осетией. По мнению грузинской стороны, за всеми этими и другими фактами стоит Россия.

Представители Грузии в очередной раз потребовали от России выполнения соглашения о прекращении огня в полном объеме, вывода своих воинских подразделений с «оккупированных территорий» и допуска на эти «территории» международных миссий по обеспечению безопасности. Также в очередной раз был поставлен вопрос об исполнении правосудия в отношении лиц, подозреваемых в убийстве граждан Грузии Арчила Татунашвили, Гиги Отхозория и Давида Башарули.

Следующий раунд Женевских переговоров пройдет 2−3 апреля будущего года. Формат Женевских переговоров при участии ЕС, ООН и ОБСЕ был создан на основании соглашения о прекращении огня, заключенного 12 августа 2008 года при посредничестве ЕС.

При правлении Михаила Саакашвили после окончания краткосрочной войны была «узаконена» версия, согласно которой военные действия Грузии в Южной Осетии стали ответом на вторжение на эту территорию России. Но согласно отчетам Совета Европы того периода и заключению комиссии ЕС по расследованию событий августовской войны, военные действия в августе 2008 года начала грузинская сторона.