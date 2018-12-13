Четверг, 13 Декабря 2018 года
16:27:59 МСК

YTN: Панмун — связующее звено между КНДР и Южной Кореей

Политика

Еще один шаг к перемирию 

Сеул, 13 декабря 2018, 15:55 — REGNUM  26 декабря состоится церемония открытия железнодорожной станции Панмун, сообщает YTN.

Она расположена в регионе Кэсон, Корейской Народно-Демократической республики, и будет являться связующим звеном между Северной и Южной Кореей.

Железнодорожная станция расположена на одной из старейших железнодорожных линий Кореи Кёнъисон, связывающей Сеул с Пхеньяном.

На церемонии открытия будет присутствовать по 100 человек с каждой стороны, однако поименный список присутствующих еще не составлен.

Решение о проведении церемонии было принято в сентябре во время подписания Пхеньянской декларации.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Переговоры КНДР и Южной Кореи
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить