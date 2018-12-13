YTN: Панмун — связующее звено между КНДР и Южной Кореей

Сеул, , 15:55 — REGNUM 26 декабря состоится церемония открытия железнодорожной станции Панмун, сообщает YTN.

Она расположена в регионе Кэсон, Корейской Народно-Демократической республики, и будет являться связующим звеном между Северной и Южной Кореей.

Железнодорожная станция расположена на одной из старейших железнодорожных линий Кореи Кёнъисон, связывающей Сеул с Пхеньяном.

На церемонии открытия будет присутствовать по 100 человек с каждой стороны, однако поименный список присутствующих еще не составлен.

Решение о проведении церемонии было принято в сентябре во время подписания Пхеньянской декларации.